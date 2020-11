Oljefondssjef Nicolai Tangen er koronasmitta

innenriks

Fleire medium melde torsdag ettermiddag om at Tangen hadde testa positivt. Oljefondssjefen hadde sjølv skrive at han var smitta på LinkedIn på internett:

– I dag testa eg positivt for covid-19. Eg tok testen i går ettermiddag etter å ha følt meg litt utanfor, men symptoma er milde. Dette inneber at eg no er isolert i leilegheita mi i Oslo, der eg vil jobbe frå dei neste par vekene, skriv Tangen sjølv.

-Eg er ikkje sikker på kvar eg har vorte smitta. Noregs Banks gode rutinar vil bli følgde og dei av dei næraste kollegaene mine som har hatt møte med meg, er sette i karantene. Tilbakemeldingane så langt er at dei alle føler seg ok. Alle som har vore i kontakt med meg, er informerte, skriv Tangen vidare.