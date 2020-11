Oljefondssjef Nicolai Tangen er koronasmitta – sentralbanksjefen i karantene

innenriks

Både sentralbanksjef Øystein Olsen og visesentralbanksjef Jon Nicolaisen er sett i karantene etter at Tangen torsdag fekk påvist at han er smitta med covid-19, skriv Dagens Næringsliv.

– Smittesporing vart sett i verk omgåande etter at prøvesvaret var klart. Noregs Bank-medarbeidarar som Tangen har vore i nærkontakt med, er sette i karantene. Dette omfattar mellom anna sentralbanksjef Øystein Olsen og visesentralbanksjef Jon Nicolaisen, seier pressekontakt Marthe Skaar i Noregs Bank til DN.

Fleire medium fortalde torsdag ettermiddag om at Tangen hadde testa positivt. Oljefondssjefen hadde sjølv skrive på nettstaden LinkedIn at han var smitta:

– I dag testa eg positivt for covid-19. Eg tok testen i går ettermiddag etter å ha følt meg litt utanfor, men symptoma er milde. Dette inneber at eg no er isolert i leilegheita mi i Oslo, der eg vil jobbe frå dei neste par vekene, skriv Tangen sjølv.

– Eg er ikkje sikker på kvar eg har vorte smitta. Dei gode rutinane til Noregs Banks vil bli følgde og dei av dei næraste kollegaene mine som har hatt møte med meg, er sette i karantene. Tilbakemeldingane så langt er at alle føler seg ok. Alle som har vore i kontakt med meg, er informerte, skriv Tangen vidare.

Til DN seier Marthe Skaar at det ikkje påverkar Noregs Banks evne til å utføre oppgåvene sine sjølv om sentrale medarbeidarar er sette i karantene.