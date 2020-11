Nav-dømde skuldar setteriksadvokaten for løgn

innenriks

– Ingen har vorte dømde berre for å ha opphalde seg i utlandet, men for å ha late vere å informere Nav om dette, poengterte setteriksadvokat for Nav-sakene, Henry John Mæland, overfor Efta-domstolen då høyringa om trygdeskandalen tok til torsdag.

Domstolen er beden om å klargjere i kva grad Noreg har brote EØS-reglane gjennom å stille krav om at mottakarar av sjukepengar, arbeidsavklaringspengar og pleiepengar må opphalde seg i Noreg.

Styresmaktene har erkjent at reglane vart brotne frå 1. juni 2012, då EUs nye trygdeforordning tok til å gjelde og fram til i fjor haust, då trygdeskandalen eksploderte i offentlegheita. EØS-reglane om rørslefridom har nemleg forrang framfor norsk lov.

I denne perioden kan minst 86 personar ha vorte uriktig dømde for trygdesvindel, 48 av dei til fengselsstraff.

– Rein løgn

Leiar av organisasjonen for dei som er ramma av Nav-skandalen (Nav-it), Rune Halseth, seier til NTB at han hoppa i stolen då han høyrde fråsegna frå Mæland.

– Det han seier, er heilt ukorrekt. Folk har spurt Nav om å få reise til utlandet og fått ja, inklusive meg sjølv, mot at ein ringde tilbake etter 14 dagar. Likevel har vi vorte dømde, peikar Halseth på.

– Så det han seier er rein løgn. Det er svært alvorleg, seier han.

Sjølv vart Halseth dømd til fem månaders fengsel i 2017. Dommen vart sona året etter.

Torsdag vart han nedringd av andre Nav-dømde som følgde den digitale overføringa frå høyringa i Efta-domstolen.

– Det er mange som reagerer på fråsegna til Mæland, seier Halseth.

Vurderer meldingar

Han skuldar òg setteriksadvokaten for å utelate viktige dimensjonar i forklaringa si.

– Det han ikkje nemner, er den nordiske avtalen om at trygdemottakarar har like rettar i nordiske land som i heimlandet. Han nemnde heller ikkje at Nav har avtalar med mange land i Europa for folk som går på arbeidsavklaringspengar, slik at dei kan halde oppe aktivitetsplikta der, seier han.

Nav-it vurderer no å melde fleire styresmaktspersonar og Nav-ansvarlege i kommunane.

– Meldingane vil gå på fridomstap, uforstand i tenesta og dessutan tilbakehalding av opplysningar, seier Halseth.

Skilje i 2010?

Høgsterett har bede Efta-domstolen om svar på i alt 16 spørsmål. Blant dei viktigaste er om Noreg har brote reglane òg før 2012.

Arbeids- og sosialdepartementet har halde fast på at det går eit vesentleg skilje i rettstilstanden før og etter 1. juni 2012, og at EUs nye trygdereglar ikkje kan samanliknast med dei gamle

Både EU-kommisjonen, eit fleirtal i utvalet som har granska Nav-skandalen, og ei rekkje jussekspertar meiner derimot at feiltolkinga strekkjer seg heilt tilbake til 1994, då Noreg gjekk inn i EØS.

Avgjerda til Efta-domstolen er venta på nyåret.

Prøveklut

Som EØS-rettsleg prøveklut skal Efta-domstolen behandle ein Nav-dom som tidlegare har gått heilt til Høgsterett. Ein mann i midten av 60-åra fekk 75 dagars fengsel for grov aktløyse og grovt bedrageri fordi han hadde vore i Italia medan han fekk arbeidsavklaringspengar.

Saka er særleg interessant fordi handlinga 60-åringen vart dømd for, strekkjer seg på begge sider av knekkpunktet i 2012.

