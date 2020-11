Hurtigruteskipet MS Lofoten blir skuleskip

innenriks

MS Lofoten blir skuleskip for stiftelsen Maritim vidaregåande skole Sørlandet. Stiftelsen har signert ein intensjonsavtale om å kjøpe skipet frå Hurtigruten.

– Dette startar eit nytt kapittel i MS Lofotens stolte historie. Etter å ha vore ein del av livsnerven langs kysten i generasjonar, skal skipet no utdanne neste generasjon norske sjøfolk. Det er bra for Noreg som sjøfartsnasjon, bra for kysten, bra for skulen og bra for oss i Hurtigruten, seier konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten.

Skolen og Hurtigruten skal inngå ein eigen samarbeidsavtale om opptrening og utdanning av kadettar.

– Det er stort behov og stor etterspurnad etter norske sjøfolk, spesielt dei som har vore utdanna om bord på skuleskip. Derfor er vi veldig glad for å kunne ta imot elevar om bord i august, seier dagleg leiar Tor Helge Egeland ved Maritim vidaregåande skole Sørlandet.

MS Lofoten har sidan 1964 segla i Hurtigrutens rutetrafikk. Når Hurtigruten går inn i ein ny 10-årig avtale om rutetrafikk frå nyttår, oppfyller ikkje lenger skipet krava.

– Sjølv om skipet no blir pensjonert frå rutetrafikken etter snart seks tiår, har båten mange gode år igjen, seier Skjeldam i Hurtigruten.

Dersom koronasituasjonen tillèt det, vurderer Hurtigruten å setje opp eitt eller fleire avskjedscruise langs norskekysten med MS Lofoten i 2021.

