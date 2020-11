Fleirtalet av studentar meir einsame under koronaen

innenriks

Undersøkinga, der 1.000 studentar har svart, er gjennomført på vegner av Universitas og Norsk studentorganisasjon (NSO).

15 prosent av dei spurde seier dei har vore mykje einsame, medan 44 prosent har følt seg litt oftare einsame.

Anne Karin Mullally, psykolog og seksjonsleiar psykisk helse i Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO), seier til Universitas at det er bekymringsfullt at så mange studentar rapporterer om auka einsemd no. Ho trur det heng saman med at vi framleis er i ei krise.

– Å sitje åleine på hybel heile dagen kan gjere det vanskeleg å halde på struktur, rutinar og sjølvdisiplin, og det gjer òg at vi i mindre grad føler oss som del av eit miljø. Noko som gir ei oppleving av isolasjon, seier Mullally.

