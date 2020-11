FHI-utrekning: Rundt 100.000 nordmenn hatt covid-19

innenriks

– Sidan starten av epidemien anslår vi at totalt 97.000 personar i Noreg har vore smitta, skriv FHI i den siste modelleringsrapporten sin for pandemien.

Dette talet beskriv situasjonen søndag, og med dagens smittetrykk vil talet på smitta sida den gong truleg ha overstige 100.000.

Det er likevel stor uvisse rundt talet, mellom anna fordi langt ifrå alle smittetilfelle blir oppdaga. FHI anslår at dei 32.767 stadfesta smittetilfella som var registrerte søndag, utgjer rundt 34 prosent av totalen.

Med 95 prosents tryggleik blir det slått fast at det har vore mellom 86.000 og 109.000 smitta i Noreg.

Tilbakegang

Den siste vekerapporten frå FHI viser at smittespreiinga har stoppa opp, og at det for første gong sidan første halvdel av oktober vart meld om færre smitta enn veka før.

– Reduksjonen i talet på smitta kan komme av at vi ser resultat av dei nye tiltaka. Vi håpar og vi trur at det er grunnen – i alle fall den viktigaste grunnen. Men det kan òg vere resultat av at færre testa seg, sa Folkehelseinstituttets direktør Camilla Stoltenberg då ho presenterte tala på koronapressekonferansen til regjeringa onsdag.

FHI påpeikar i vekerapporten at talet på testa fall med 16 prosent frå veke 46 til veke 47.

Like mange smitta som i april

I modelleringsrapporten blir smitten berekna ute i samfunnet til å vere lik som i april, under førre toppen til pandemien. I april vart det registrert langt færre smitta i FHIs system, men langt færre vart òg testa.

Det nasjonale R-talet, som viser kor mange nye kvar smitta smittar vidare, blir no anslåtte å vere på 1,01, basert på utrekningar i perioden frå 5. november. Dersom smittesituasjonen held seg på same nivå, vil ein derfor ha omtrent like mange smitta dagleg i tida framover.

FHI bereknar at ein vil ha rundt 1.300 smitta dagleg om éi veke med dagens smittesituasjon. Dette inkluderer både påviste smittetilfelle og dei som ikkje blir påvist.

Dei siste tala, som kom natt til torsdag, viser at det vart registrerte 551 nye smittetilfelle i det siste døgnet.

Aukar på Austlandet

Dei regionale variasjonane i smittesituasjonen er store. Det er no berre på Austlandet at FHI slår fast at smitten aukar. Dette gjeld både for Oslo og Viken, der R-talet er berekna til 1,3, medan FHI kallar trenden i Innlandet som «sannsynleg aukande».

Smittetrenden blir omtalt som uviss i Agder, Nordland, Rogaland, Troms og Finnmark, Trøndelag, Vestfold og Telemark og Vestland. Dei fleste av desse fylka har eit R-tal på under 1, men det er stor uvisse knytt til kor nøyaktig denne utrekninga er.

Møre og Romsdal er det einaste fylket i landet med «sannsynleg synkande» smittetrend.

R-tala ute i fylka er berekna slik (for perioden frå 26. oktober til no):

Agder: 1,1

Innlandet: 1,4

Møre og Romsdal: 0,7

Nordland: 0,7

Oslo: 1,3

Rogaland: 0,9

Troms og Finnmark: 0,9

Trøndelag: 1,0

Vestfold og Telemark: 0,9

Vestland: 1,0

Viken: 1,3

