EU kan stengje norske skibakkar

Då koronaviruset trefte Europa i vår, vart skistadane i Alpane ei smittebombe.

No har Italias statsminister Giuseppe Conte og Tysklands statsminister Angela Merkel begge vore ute og sagt at dei vil halde bakkane stengde når skisesongen kjem i gang i vinter.

Samtidig ber dei EU ta grep og få på plass ei felles stenging av alle skibakkane i Europa.

Ser ikkje bort frå stenging i Noreg

Blir ei slik stenging vedteken, vil ho i siste instans òg kunne omfatte Noreg gjennom EØS.

– Det er avhengig om vedtaket vil vere EØS-rettsleg relevant, og om det blir vedteke i ei form som er rettsleg bindande, eller berre som tilrådingar, forklarer Maria Jahrmann Bjerke (H), statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet.

Inntil vidare har Noreg ingen slik plan. I staden har helsestyresmaktene samarbeidd med bransjen for å få på plass gode smittevernrutinar ved alpinanlegga.

– Samtidig må vi vere førebudde på at smittesituasjonen kan tilseie iverksetjing av ytterlegare tiltak, også medrekna stenging, seier Bjerke.

– Styresmaktene følgjer smittesituasjonen tett og vurderer kontinuerleg smitteverntiltaka, seier ho.

Ser minimal smitterisiko

Hald god avstand i heiskøen og i toalettkøen, lyder oppmodinga frå assisterande direktør Espen Nakstad i Helsedirektoratet.

Han ser ingen stor fare i skibakkane så lenge ein held reglane.

– I Noreg reiser dei fleste med eigen bil når dei skal til alpinbakkar, anten frå eigen bustad eller eiga hytte. Då er smitterisikoen minimal, så lenge formålet med reisa er skiaktivitet og ikkje samlingar innandørs med andre menneske enn dei ein bur saman med, seier Nakstad i ei skriftleg fråsegn til NTB.

Når andre land no stengjer alpinanlegga sine, handlar det ifølgje han i stor grad om eit behov for å hindre at folk møtest på tog, bussar, hotell og utestader.

Har utarbeidd eige regelverk

Camilla Sylling Clausen er generalsekretær i bransjeorganisasjonen Alpinanlegga. Ho fortel at bransjeaktørane har samarbeidd med både Folkehelseinstituttet og kommuneoverlegen i Trysil og Hemsedal for å utvikle eit godt regelverk.

Saman har dei fått på plass eit regelverk som mellom anna skal sikre at folk held god avstand i heiskøen og i heisen.

– Det betyr at vi kan overhalde avstandskravet som gjeld elles i samfunnet. Då skal ein trygt kunne gå på ski, seier Clausen til NTB.

I dag er unødvendige innanlandsreiser rådd mot. Clausens håp er no at det skal vere mogleg å lette på dette tiltaket nærare jul.

– No er vi i den situasjonen at det er varmegrader og lite snø. Det gir oss ei lomme til å vente, seier ho.

Usemje i EU

Kva EU vil gjere seg, står att å sjå. I europeisk politikk er det no full storm om utspela frå Conte og Merkel, og Austerrike har på det sterkaste motsett seg ei stenging av skibakkane.

Også Sveits, som ikkje er med i EU, planlegg å halde skibakkane opne.

I Frankrike er skiheisar og serveringsstader stengde, men utover det er skiturisme tillate.

Merkel vedgjekk torsdag at det blir vanskeleg å bli samde om stengde skibakkar på heile kontinentet.

– Vi vil prøve å få ei avstemming i Europa om stenging av alle skistader, sa Merkel ifølgje nyheitsbyrået DPA.

– Når ein høyrer utspela frå Austerrike, så ser det dessverre ikkje ut til at det blir lett for oss, men vi vil prøve igjen.

