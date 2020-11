Usemje om deling av foreldrepermisjon i KrFs programkomité

innenriks

KrFs programkomité la onsdag fram forslag til nytt program for neste stortingsperiode.

Programmet har få dissensar, men fordeling av foreldrepermisjon splittar komiteen.

Komiteen vil bort frå dagens tredeling av foreldrepermisjonen som dei meiner er rigid og «en hemsko for familiens valgfrihet». Men komitémedlemmene er ikkje samd i kor stor fridom foreldra skal få til å velje fordeling sjølv.

Eit mindretal ønskjer å la foreldra fordele permisjonen fritt, medan eit fleirtal ønskjer å reservere ti veker til kvar av foreldra.

– Fleirtalet ønskjer å behalde ein pappakvote, seier komitéleiar Erik Lunde.

I dagens ordning har mor og far 15 veker kvar, medan 16 veker kan fordelast etter eige ønske.

Forslaget til program skal no på høyring til partiorganisasjonen før det skal debatterast og voterast over under KrFs landsmøte i slutten av april.

Andre forslag frå komiteen som allereie er kjend, er å endre dagens førsteklasse til ein førskuleklasse, stengje taxfree-salet, og dessutan seie nei til nye oljelisensar i norske farvatn om det ikkje er utvinning der frå før. Komiteen ønskjer òg å samle lokale, regionale og nasjonale val til kvart fjerde år og å gi 16-åringar stemmerett i lokalval. I programmet er det òg forslag om å innføre ei ny samtykkelov og at sex utan samtykke må definerast som valdtekt.

