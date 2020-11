Stabilt og kaldare i sør – mildt i nord

innenriks

– Eg trur i alle fall vestlendingane, som har hatt ein veldig våt november til no, vil vere glade for å få nokre dagar med opphaldsvêr. Også på Austlandet trur eg mange vil vere glad for å få meir typisk novembervêr, seier vakthavande meteorolog Geir Ottar Fagerlid ved Meteorologisk institutt til NTB.

Normale temperaturar

For i helga vil det byggje seg opp eit høgtrykk som vil få temperaturen til å gå ned og regnet til å forsvinne.

– Vi vil få temperaturar som er meir normale for årstida: I kystområda forventar vi rundt 0 grader, medan det i innlandet kan søkke til både minus 5 og minus 10 kuldegrader, seier Fagerlid.

Varselet gjeld for heile Sør-Noreg og gjennom heile helga. Men høgtrykket ser ut til å svekkjast over helga.

Frå tørt til varmt

Nord-Noreg vil oppleve eit motsett vêrskifte. Det stabile høgtrykket som har prega landsdelen vil bli erstatta av eit stort lågtrykk som byggjer seg opp mellom Svalbard og Island.

– Dette lågtrykket styrer inn ein sørvestleg og mild luftstraum over landsdelen. Den bringar ikkje med seg så mykje nedbør, men det er ganske mildt. Dei normale temperaturane i nord vil stige betrakteleg, seier meteorologen.

Lågtrykket vil føre til kuling på kysten, men vinden er ikkje så kraftig at det blir stiv kuling. Meteorologen seier det er meir sannsynleg at vinden ikkje kjem opp i meir enn svak kuling. Vinden blir òg veldig jamn.

Også i Nord-Noreg gjeld varselet for heile helga. Både i sør og i nord ser det dermed ut til å bli eit leveleg helgevêr. Verre er det på Svalbard. Her blir det venta kraftig vind frå sørvest, regn og snø om kvarandre.

– Det blir veldig vekslande vêr. Det er Svalbard som får det verste helgevêret, seier Geir Ottar Fagerlid.

(©NPK)