Sp vil utvide satsing mot unge som fell utanfor

innenriks

Ifølgje Klassekampen kjem Senterpartiet med eit stortingsforslag kalla «Nye områdesatsingar mot utanforskap blant barn og unge».

Satsinga som no mellom anna omfattar Oslo og Trondheim, blir foreslått utvida til Grenland og drabantbyen Gulset, og dessutan Lørenskog på Romerike.

Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum opplyser at det i det alternative budsjettet til partiet blir sett av 68 millionar kroner i øyremerkte tiltak for ungdom som fell ut av skulen – på toppen av det som allereie er sett av til områdeløft.

– Vi veit at ungdom som har falle ut av skulen, og ikkje har noko jobb eller framtidshåp, har ein kort veg til trygd, problem og nokre gonger kriminalitet. Kort sagt: Oppskrifta på alt vi ikkje ønskjer. Det er grunnlaget for at vi fremjar dette, seier Vedum til Klassekampen.

Jan Bøhler, som nyleg melde overgang frå Arbeidarpartiet til Senterpartiet, seier at ein må tenkje gjennom om ein har nådd dei som er mest i faresona med områdesatsingane.

– Vi må innrømme at medan satsinga har gått føre seg, har gjengproblemet vakse, seier han.

