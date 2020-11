Siv Jensen: – Det er regjeringa som er avhengig av fleirtal

innenriks

Dei fire partia møttest klokka 13 onsdag.

– Det er alvor i dette, svarte Frp-leiar Siv Jensen på spørsmål om kor komfortabel ho er med eventuelt å føre landet ut i ei budsjettkrise midt under ein pandemi.

– Det er regjeringa som er avhengig av å få fleirtal i Stortinget for statsbudsjettet. Då skulle det berre mangle at gjennomslaga våre er tydelege og reelle, sa ho.

Jensen forventar at regjeringa vil leggje gode forslag på bordet på dei spørsmåla Frp er opptekne av.

– Men det står att å sjå. Og det er faktisk regjeringa som sit med nøkkelen til å løyse dette, sa ho.

Kort møte

Kvelden før forlét Jensen eit forhandlingsmøte på Statsministerens kontor etter berre ein halvtime. Då kritiserte ho regjeringa for ikkje å bruke tida godt nok.

– Eg forlét jo møtet her i går fordi det ikkje hadde komme substans på bordet på dei områda som er viktige for oss, sa Jensen på veg inn til møtet på onsdag.

– Handlar dette om politiske prinsipp eller pengar?

– Ofte heng politikk og pengar saman. Men her handlar det både om avgiftsreduksjonar fordi vi trur at det kan skape varige arbeidsplassar over heile landet. Men det handlar òg om asyl- og innvandringspolitikk som ingen må vere overraska over at Frp er oppteken av, seier Jensen.

Asfalt og sikring

Jensen har i fleire dagar trekt fram behovet for å bruke meir pengar på asfaltering og rassikring. Ho ser på dette som eit krisetiltak i ein koronaramma økonomi.

– Innan samferdsel har vi ein situasjon der mange entreprenørar over heile landet slit, permitterer og sender folk ut i arbeidsløyse, fordi det ikkje er igangsett prosjekt med asfaltering og rassikring som vi likevel treng mykje av i Noreg, seier ho.

– Dette er politikk, men det handlar om arbeidsplassar og då handlar det òg om pengar. Vi får løyst mange uløyste oppgåver gjennom å setje folk i arbeid.

Ikkje rundingsbøye

Frp-leiar Siv Jensen har dei siste dagane understreka at det er uviss kvar forhandlingane endar, og at Frp ikkje er noka rundingsbøye.

Men finansinnstillinga skal etter planen komme fredag, og Frp varsla måndag at partiet har byrja å leggje inn sin primærpolitikk i den.

Viss partane ikkje kjem fram til ein avtale innan fredag, vil forhandlingane truleg rulle vidare gjennom helga, fram mot finansdebatten 3. desember. Ein eventuell avtale kan då leggjast fram i salen i samband med debatten.

I stortingsgangane blir det no snakka om forhandlingane hausten 2016. Då vart dei fire partia først om kvelden laurdag 3. desember samde om ein budsjettavtale. Den vart så presentert av partileiarane på ein hastig samankalla pressekonferanse i Askos lokale på Kalbakken i Oslo.

