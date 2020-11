Politiet etterforskar brot på smittevernreglane på ein arbeidsplass i Trondheim

innenriks

Kommunen varsla politiet i eit brev 11. november. Førespurnaden blir behandla som ei melding, opplyser politiadvokat Trygve Angen i Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen.

Bakgrunnen for meldinga er at kommunen har fått inntrykk av at arbeidarar ved bedrifta har delt fleire leilegheiter med felles kjøkken og bad. Arbeidarane skal vere fordelte på to ulike adresser med 13 og 28 personar, kjem det fram i eit brev frå kommuneoverlege Tove Røsstad.

Kommunen skal ha fått inntrykk av at arbeidarar som kom frå utlandet, har delt fasilitetar med andre bebuarar og at dei ikkje har følgt det pålagde testregimet ved framkomst til Noreg.

– Viss det er slik at det er brot på smittevernreglane i denne saka, er det kjempealvorleg. Det har enorme konsekvensar, seier kommunedirektør Morten Wolden til avisa.

I eit brev til kommunen svarer bedrifta at dei har utarbeidd rutine- og internkontroll, og at dei har fått avdekt smitte raskt og hindra unødvendig smitte. Dei opplyser òg at dei tilsette har hatt einerom og ikkje delt kjøkken og bad.

