PFU kritiserer Dagbladet for Grünerløkka-bilete

Saka vart omdiskutert for telelinsebruken mange meinte gav eit feil inntrykk av tilstanden i gatene, skriv Journalisten.

I fråsegna som vart vedteken heiter det mellom anna at PFU meiner Dagbladet «burde ha utvist større aktsomhet for å forhindre at bildebruken kunne gi et misvisende inntrykk».

PFU-medlem og NRK-redaktør Stein Bjøntegård uttalte at han ikkje var i særleg tvil om at folk fekk eit anna inntrykk ved å sjå biletet enn korleis røyndommen var i Markveien den dagen.

I tilsvaret sitt til PFU skreiv Dagbladet at det «på tross av at det i ettertid har oppstått debatt, kan det vanskelig slås fast at Dagbladets framstilling av at det var mange mennesker på Grünerløkka på dette tidspunktet, er feil».

Dagbladet peikar òg på at det er vanleg journalistisk praksis å bruke ulike biletutsnitt i ein TV-reportasje, og at det heller ikkje er unormalt å bruke eit bilete teke med telelinse som hovudbilete i ein artikkel.

