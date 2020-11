Hareide åtvarar Wizz Air

innenriks

– Når det gjeld Wizz Air, så har dei moglegheit til å ha flytilbod i Noreg. Men det vil nok vere vanskelegare for selskapet viss dei skal operere veldig mykje på innanriks flyruter, sa Hareide i spontanspørjetimen i Stortinget onsdag.

Ifølgje han må det ungarske lågprisselskapet rette seg etter norske lover og arbeidsvilkår på ein heilt annan måte viss det byrjar å flyge mange innanriksruter her.

– Wizz Air vil nok ha utfordringar med modellen sin viss dei får ei for stor innanlandsflyging.

Åtvaringa kom som svar på eit spørsmål frå Arbeidarpartiets Sverre Myrli. Han viste til eit oppslag i Dagens Næringsliv der det mellom anna kjem fram at flygarar i Wizz Air må dekkje pensjon, forsikring og sjukepengar sjølv, og at dei kan miste jobben på dagen.

– Det er rett og slett sosial dumping. Slik vil vi ikkje ha det i Noreg, sa Myrli.

I spørjetimen fortalde Hareide vidare at regjeringa vurderer å sende ein førespurnad til Konkurransetilsynet om situasjonen i luftfarten. Han viste til at fleire land allereie har teke grep for å hindre prisdumping på flyruter.

Hareide signaliserte òg at han ønskjer kontakt med Wizz Air for å formidle kva han forventar frå selskapet.

