FHI: Smittespreiinga har stoppa opp

Det viser Folkehelseinstituttets siste vekerapport.

Det vart meldt om 3.621 smitta i veke 47, ned frå 4.080 i veke 46.

– Det er 11 prosent færre enn veka før. Det er ei lovande nyheit, sa Folkehelseinstituttets direktør Camilla Stoltenberg då ho presenterte tala på koronapressekonferansen til regjeringa onsdag.

– Likevel er vi avventande. Reduksjonen i talet på smitta kan komme av at vi ser resultat av dei nye tiltaka. Vi håpar og vi trur at det er grunnen – i alle fall den viktigaste grunnen. Men det kan òg vere resultat av at færre testa seg, la ho til.

FHI påpeikar i vekerapporten at talet på testa fall med 16 prosent frå veke 46 til veke 47.

FHIs matematiske modellar viser samtidig at auken i smittespreiinga har stoppa opp etter 5. november. Smittetalet R har falle til 1,0, frå eit nivå på 1,4 i den førre perioden.

– I denne samanhengen er eit fall frå 1,4 til 1,0 vesentleg, sa Stoltenberg.

– Målet er at reproduksjonstalet skal vere under 1,0. Då vil stadig færre bli smitta. Men situasjonen er framleis ustabil, og det er fare for at smitten kan auke på ny, med følgjande alvorleg sjukdom og dødstal. Arbeidet for å stanse spreiinga må halde fram.