162 nye koronatilfelle i Oslo – seks færre enn vekesnittet

Talet på smitta siste døgn er tre færre enn dagen før. Same dag førre veke vart det registrert 224 smittetilfelle.

Dei siste 14 dagane er det dermed registrert 2.462 nye smittetilfelle i Oslo, viser nye tal frå kommunen.

Det er framleis flest i aldersgruppa 20 til 29 år som blir smitta, der talet dei siste 14 dagane er 552.

Bydelane Grorud og Bjerke har det høgaste smittetrykket. I bydel Grorud er det registrert 201 nye tilfelle dei siste to vekene, som svarer til 725,4 smittetilfelle per 100.000 innbyggjarar. I bydel Bjerke er det registrert 239 nye tilfelle dei siste to vekene, som svarer til 715,1 smittetilfelle per 100.000 innbyggjarar.

Bydel Vestre Aker har det lågaste smittetrykket i Oslo med 72 nye smittetilfelle dei siste to vekene. Det svarer til eit smittetrykk på 141,7 per 100.000 innbyggjarar.

