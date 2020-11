Volvos avgjerd overraskar, men hos Bilia Noreg er det business AS usual

innenriks

Administrerande direktør Frode Hebnes seier til NTB tysdag at dei tilsette definitivt ikkje har grunn til å bekymre seg over arbeidsplassane sine.

– I det kortsiktige biletet er det business AS usual som gjeld for oss. Vi er overraska over det Volvo har valt å gjere, men eg er heilt overtydd om vi kjem til å vidareføre servicemarknadsoperasjonen vår uavhengig av dette. Dette vil verken påverke tilsette eller kundar, seier han.

Oppseiingstida er to år og gjeld både bilsal og service. Etter denne perioden vil Bilia halde fram med å betene Volvo-bilar og selje bruktbilar.

Berre nye bilar

– Bilverksemda er underlagd ein global transformasjon, og vi er overtydde om at Bilia vil halde fram med å spele ei sentral rolle i framtida. Sidan Bilia har hatt eit langsiktig og utviklande samarbeid med Volvo, forventar vi å finne samarbeidsformer i framtida for å utvikle tenester som overgår forventningane og behova til kundane våre, uttalte administrerande direktør Per Avander i Bilia i ei pressemelding måndag.

Hebnes seier dei vil vidareføre skade-, lakk- og bruktbilverksemda knytt til Volvo uavhengig av dette. Det er berre sal av nye bilar dette gjeld.

– Vi er i dialog med Volvo om korleis det langsiktige biletet skal bli knytt til sal av òg nye Volvo-bilar. Vi har eit partnarskap i Noreg som strekker seg tilbake til 1933. Det grunnfjellet er veldig solid. Eg er overtydd om at vi kjem til å finne gode løysingar framover, seier han.

Spørsmål ved avgjerda

Også leiinga i Bilia Noreg stiller spørsmål ved kva som ligg bak avgjerda som no er teken.

– Avgjerda og initiativet er Volvos, som vi altså opplever som overraskande. Men det er heilt i samsvar med det handlingsrommet Volvo har. Det er ikkje noko avtalemessig utfordrande ved dette, og det tek vi til etterretning, seier Hebnes.

Han seier at han ikkje ser mørkt på framtida på Bilias vegner, som følgje av meldinga på måndag.

– Den underliggjande drifta til Bilia Norge har kanskje aldri vore sterkare enn i dag, også i forhold til kor nøgde kundane er. Vi blir aldri gode nok, men vi har nok eit ganske brukbart nivå. Det er òg gledeleg i ein sånn situasjon som vi er i i dag, seier administrerande direktør Frode Hebnes.

Størst i Norden

Bilia er Nordens største bilforhandlar og selde i fjor nye Volvo-bilar for cirka 6,4 milliardar svenske kroner i Sverige og Noreg.

Bilia Noreg har 1.200 tilsette med tyngdepunkt på Austlandet med Volvo, BMW, Mini, Toyota og Lexus. I tillegg har dei Toyota- og Lexus-verksemd i Trøndelag.

Heile selskapet har rundt 5.000 tilsette fordelte på 135 anlegg i Sverige, Noreg, Tyskland, Luxembourg og Belgia.

