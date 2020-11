Undersøking: Folk flest nøgde med smitteverntiltaka

innenriks

30 prosent av dei spurde meiner at omfanget av smitteverntiltak bør aukast, medan 55 prosent meiner at tiltaka i eigen kommune bør halda fram som i dag, ifølgje ei undersøking Opinion har gjort for KS.

Berre 9 prosent meiner tiltaka bør reduserast.

– At så mange har så høg tillit til både tiltak og informasjon, er den beste tilbakemeldinga kommunane kan få i ein situasjon som framleis er krevjande for mange, seier styreleiar Bjørn Arild Gram i KS.

I undersøkinga, som vart gjort førre veke, kjem det òg fram at folk flest stolar på informasjonen dei får frå kommunen. Sju av ti svarar at dei har tillit til informasjonen, og kvinner har høgare tillit til informasjonen enn menn.

Det er stigande tillit til informasjonen som kjem frå regjeringa. Vi stolar mest på informasjon som kjem frå helsestyresmaktene og minst på informasjon vi får gjennom media, ifølgje undersøkinga.

(©NPK)