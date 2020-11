Tusenvis av straffesaker blir liggjande urørte hos politiet

innenriks

Berre i Aust politidistrikt har 6.000 saker lege urørte i over tre månader. Over 1.000 har samla støv i over eit år, viser tal NRK har henta inn.

I Vest politidistrikt har 2.748 saker lege urørt i over tre månader, medan tala for Trøndelag og Nordland er høvesvis 1.993 og 862. Det store arbeidspresset har ført til at tilsette har levert eit skriftleg varsel til Politidirektoratet.

«Flere lokale tillitsvalgte varsler om kollegaer som gråter på jobb. Dette begrunnes i manglende kontroll over egen portefølje/arbeidssituasjon», står det mellom anna i varselet.

Hovedtillitsvalgt Yvonne Schilling i Aust politidistrikt seier dei opplever situasjonen som kritisk.

– Vi har fått tilbakemelding frå medlemmer om at dei er sjukmelde på grunn av arbeidstilhøvet. Det inneber ein høg kostnad for dei som er igjen. Arbeidsmengda blir ikkje mindre av at nokon er borte.

Sakene som ligg og støvar ned, dreier seg om alt frå grov vald i heimen til ein stolen sykkel.

Politimeister Ida Melbo Øystese i Aust politidistrikt ønskjer ikkje å kommentere varselet av respekt for behandlinga. Assisterande politidirektør Håkon Skulstad stadfestar at varselet skal behandlast av eit eksternt advokatfirma.

Situasjonen er lik i fleire politidistrikt i landet. Fleire fagforeiningsleiarar NRK har vore i kontakt med, kjenner seg igjen i store delar av varselet som er sendt.

