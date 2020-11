Trafikknedgang i dei store byane dei siste vekene

innenriks

Tala er samanlikna med dei same vekene i 2019.

I område som har hatt store smitteutbrot, som Bergen og Tromsø, har det vore større nedgang i trafikken enn i dei andre byområda.

Størst har nedgangen vore i Bergen, som har lege i snitt 16–17 prosent under nivået på same tid i fjor. I Tromsø, Trondheim og på Nord-Jæren (Stavanger) har det vore ein reduksjon på mellom 6 og 12 prosent.

Oslo skil seg ut blant storbyane. Der har det ikkje vore same nedgang, og utviklinga har heller ikkje vore eintydig.

Trafikkutviklinga varierer mellom ein nedgang på 10 prosent og ein auke på 6 prosent i veke 46. I veke 47 var tala meir eintydige med trafikknedgang på mellom 5 og 8 prosent.

Direktør Per Morten Lund i Statens vegvesen forklarer variasjonen mellom anna med at det i Oslo er fleire som har hatt heimekontor lenge og at mange ikkje bruker bil til og frå jobb til vanleg, men reiser kollektivt, går eller syklar.

– På enkeltdagar kan andre faktorar òg spele inn på trafikken, som vêr og føreforhold, forklarer Lund.

Dagen med størst reduksjon i biltrafikk (11,5 prosent) var 20. oktober, då det kom snø i hovudstaden. Same tendensen ser ein også på enkeltdagar i Trondheim.

(©NPK)