Ti personar melde til politiet etter selskap i Sørumsand

innenriks

– Vi fekk vite at det var rundt 30 menneske til stades. Då vi kom dit vart det stadfesta at det var fleire enn koronaforskrifta tillèt, seier avsnittsleiar ved etterforskingsavdelinga i Lillestrøm politistasjonsdistrikt, Per Morten Hvattum, til Romerikes Blad.

Politiet melde om selskapet like etter klokka 18 måndag. Det var 24 vaksne og fleire barn til stades i den private bustaden.

– Det var ein del som stakk frå staden då politiet kom, men vi fekk notert personalia på ein del andre personar, seier Hvattum.

Ti personar er no melde i saka. Desse vil truleg bli pålagde eit førelegg.

Personane som var til stades, skal ha forklart at dei ikkje var kjende med forskrifta om maksimalt tal på personar.

(©NPK)