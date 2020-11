innenriks

– Kvinna kom med fly frå utlandet til Gardermoen og var ikkje i karantene på fastlandet i ti døgn før ho reiste vidare til Longyearbyen. Ho oppsøkte òg to personar utanfor heimen i Longyearbyen i karantenetida, opplyser assisterande sysselmann Sølvi Elvedahl.

Ho understrekar at slike brot på smittevernreglane er alvorlege, og at førelegget er i tråd med det Riksadvokaten har sett som normalstraff for brot på karantenereglane.

Kvinna har vedteke førelegget.

(©NPK)