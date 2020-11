Stortinget opnar kontrollsak om oljeopning i nord

innenriks

Dag Terje Andersen (Ap), som leier Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, stadfestar overfor VG at komiteen opnar sak.

– Eg er glad for at komiteen deler SVs syn og opprettar kontrollsak. Her må vi grave i kva dåverande olje- og energiminister Ola Morten Boe (Sp) har visst og gjort, det vil ei kontrollsak med høyring bidra til, seier SVs Freddy André Øvstegård til NTB.

Avgjerda blir formelt gjort på eit møte i komiteen seinare tysdag. Då blir det òg klart om det blir ei open høyring i saka.

– Viss det er opna for oljeverksemd i Barentshavet søraust på feilaktig grunnlag, er det alvorleg. Både regjeringas grunnlovsfesta informasjonsplikt til Stortinget og nyutlyste blokker i området i 25. konsesjonsrunde er i potten, seier Øvstegård.

Truleg går det mot høyring fordi dagens olje- og energiminister Tina Bru (H) ikkje kan svare for Borten Moes vurderingar.

Kjernen i saka er om Stortinget hadde all relevant informasjon då det vart opna for oljeaktivitet i det enorme havområdet i 2013.

Stortinget hadde tilgang til éin rapport frå Oljedirektoratet då avgjerda om å opne for oljeleiting vart teken i 2013. Men det fanst ytterlegare éin rapport, som konkluderte med at oljeleiting i Barentshavet kunne bli eit tapsprosjekt for Noreg. Den fekk Stortinget aldri sjå.

Borten Moe meiner at all relevant informasjon vart lagt fram for Stortinget.

(©NPK)