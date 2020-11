Semje om auka skatt på vindkraft

innenriks

Frps energipolitiske talsperson Terje Halleland vil ha slutt på at vindkraft blir favorisert over vasskraft.

– Vind er til liks med vatn ein felles ressurs, og då må regelverket òg harmoniserast slik at vindkraftselskapa blir skattlagde høgare, seier han til NTB.

Meininga er at auka skatteinntekter skal gå til å gi lokalsamfunn langt meir igjen for vindkraftutbygging.

– Det kan godt hende at dette endrar insentiva til vindkraftselskapa for å etablere fleire anlegg på land. I så fall er det ei kommersiell avgjerd dei er best i stand til å vurdere sjølv, seier Halleland.

Plan til våren

Energi- og miljøkomiteen på Stortinget gav kom tysdag med innstillinga si i saka om vindkraft på land.

Olje- og energiminister Tina Bru (H) må no vurdere korleis eit system for auka skattebyrde på vindkraftprodusentane kan innrettast. Ho må òg leggje fram ein tidsplan.

Samtidig krev Stortinget at regjeringa i revidert nasjonalbudsjett til våren kjem med ei vurdering av korleis lokal kompensasjon og føreseielege rammevilkår kan sikrast. Komiteen trekkjer sjølv fram naturressursskatt, produksjonsavgift eller ei anna «hensiktsmessig innretning».

La fram semje

Regjeringspartia og Frp la allereie 11. november fram ei rekkje punkt dei hadde vorte samde om for vindkraftpolitikken:

* Kommunane vil sjølv få bestemme om dei vil stille areal til disposisjon for vindkraftanlegg.

* Tidsramma blir stramma inn, slik at eit vindkraftanlegg på land skal vere i drift seinast fem år etter innvilga søknad.

* Det blir vanskelegare å få endra søknader som allereie er godkjende.

Saka skal behandlast i stortingssalen 1. desember.

Skuffa over prosessen

SVs energi- og miljøpolitiske talsperson Lars Haltbrekken er skuffa over det han oppfattar som manglande vilje frå dei fire borgarlege partia til å gå i dialog med den raudgrøne opposisjonen. Gjennom ein slik prosess kunne ein fått på plass eit breitt forlik i saka, meiner han.

– SV har saman med Ap, Sp og MDG fremja eit forslag som faktisk kunne sett ein stoppar for meir utbygging i den verdifulle naturen vår, seier han til NTB.

– Eg slit med å skjønne kvifor regjeringspartia og Venstre ikkje vil gå med på dette.

(©NPK)