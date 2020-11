Plast frå rundballar står for 70 prosent av plastforureininga i norske elvar

innenriks

Forskarane frå Norce har gjort ei kartlegging av plastførekomsten i 43 norske elvar på Vestlandet, og tala er klare.

– Vi har kartlagt mengdene og kjeldene til makroplast, altså synlege, store plastbitar, i 43 elvar tilsvarande 200 kilometer med elvestrekning langs heile Vestlandet frå Rogaland i sør til Møre og Romsdal i nord. Dette er den første systematiske kartlegginga av plast i elvar i Noreg, seier Gaute Velle, forskar i Norce miljø, i ei pressemelding.

I 21 av elvane registrerte forskarane totalt cirka 1.100 meter med folie frå rundballar fordelt på rundt 1.500 bitar. Forskarane fann tre gonger så mykje rundballplast som alle dei andre plastkategoriane dei såg på til saman.

– Plast er eit menneskeskapt produkt, så det er ikkje uventa at plasten er i menneskenære område. Men at rundballplast skulle stå for ein så stor del av problemet, er urovekkjande, seier Rasmus Hansson, dagleg leiar i Handelens Miljøfond, som har bidrege til undersøkinga.

Etter landbruksfolie vart det funne mest plast i kategoriane «Bygg/ anlegg», deretter «Hushald» og så «Plastposar».

Ifølgje Norges Bondelag vart heile 86 prosent av landbruksfolien som vart nytta i 2019, resirkulert.

– Mange gardar ligg ned mot elvar, og bønder har jamleg dugnader der dei ryddar og samlar plast, spesielt etter flaum som det har vore ein del av på Vestlandet. Vi oppmodar til å lagre plast forsvarleg, unna elvebreidder, og jobbar for at returordninga for landbruksplast skal vere enkel og tilgjengeleg, seier Sigrid Hjørnegård, generalsekretær i Norges Bondelag.

