Melby gir fylkespolitikarane ansvar for VGS-bråk

Reaksjonane frå opposisjonen på Stortinget, KS, lærarorganisasjonar og ei rekkje raudgrøne fylkeskommunale politikarar har vore sterke etter at regjeringa søndag varsla at dei vil innføre eit friare skuleval til vidaregåande skule i heile landet og nekte fylkeskommunane å ha inntak etter eit nærskuleprinsippet.

Kunnskapsminister Guri Melby (V) kallar mange av reaksjonane overraskande og overdramatiserande.

– Det vi foreslår, har i praksis vore praktisert i mange fylke i mange år, også i fylke styrt av dei raudgrøne. Så viss dette er så negativt, så synest eg det er rart at dei har praktisert dei modellane over lang tid, seier Melby til NTB.

Koronautsett

Den nye modellen blir ikkje klar ført til våren, men Melby seier det var viktig å varsle om saka allereie no fordi mange av dei nye regionane har eller er i ferd med å vedta nye inntaksmodellar, dei fleste av dei basert på ei eller anna form for nærskuleprinsipp.

Kunnskapsministeren seier avgjerda eigentleg skulle ha komme før sommaren, men vart utsett på grunn av koronapandemien.

Med regjeringsvedtaket vil fleire fylkeskommunar måtte gjere om modellane sine. Samtidig har dei raudgrøne varsla at dei kjem til å reversere ordninga i regjeringa igjen viss dei kjem til makta til hausten. Melby meiner det er fylkespolitikarane som må ta ansvar for forvirringa og det uføreseielege som no rår blant elevar og foreldre.

– Det var godt kjent at regjeringa jobba med ein modell for fritt skuleval, og dei regionale politikarane. kunne ha valt å vente på regjeringa og ikkje ha innført nye inntaksmodellar allereie no, seier ho.

Mistar valfridom

Melby seier det er stor motstand i fleire av fylka som har vedteke å gå frå fritt skuleval til eit nærskuleprinsipp.

– Veldig mange elevar opplever at dei mistar ein valfridom dei har i dag, seier Melby.

Kunnskapsministeren seier ho meiner det er eit viktig prinsipp at elevar skal få større medavgjerd over kva skule dei skal gå på.

– Det kan vere mange grunnar til å ønskje å velje andre skular enn den som tilfeldigvis er nærast der ein bur. Det kan vere behov for nye venner og eit nytt miljø eller at ein vil gå på ein skule som er kjempegode på noko ein er veldig interessert i, ser ho.

Motstandarar mot fritt skuleval har peika på at det skaper A- og B-skular med segregerte elevgrupper – særleg i hovudstaden. Melby meiner det ikkje er meir rettferdig at det er adressa som skal avgjere kva skule eleven får gå på.

– Når det gjeld utfordringa med segregerte skular i Oslo, kan ein seie at fritt skuleval bidreg til sosial mobilitet, fordi elevar har moglegheit til å søkje på andre skular enn i nærområdet sitt, seier ho.

Vil ta distriktsomsyn

Melby avviser at regjeringa har overkøyrt lokaldemokratiet og ikkje teke omsyn til innspela i høyringsrunden.

– Det er nettopp på grunn av den store motstanden i høyringsrunden at vi no skrotar dei to opphavlege modellane og seier vi vil gå i dialog med KS og fylkeskommunane om ein ny modell, seier Melby.

Dei to modellane som vart sende på høyring i fjor, opna begge for ei større grad av fritt skuleval enn regjeringa no vil gå inn for, seier Melby.

Ho seier modellen som no skal utarbeidast, blir ei mellomløysing som skal gi fylka høve til å lage inntaksregionar for å hindre lang skuleveg og av distriktsomsyn, samtidig som elevane blir sikra meir medavgjerd.

KS har likevel avvist at dei vil vere med å utarbeide ein modell som skrotar nærskuleprinsippet.

