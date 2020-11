innenriks

Smitteverntiltak og reiserestriksjonar som følgje av pandemien har ført til kraftig nedgang i passasjertala, noko som rammar flyindustrien.

Den første garantiordninga for flyselskap i Noreg vart godkjende av Esa 30. mars. Endringar i ordninga vart godkjend 10. juli, og ei forlenging ut året vart godkjent i oktober. No er det altså gitt godkjenning for ytterlegare eit halvår, opplyser tilsynet i ei pressemelding.

