Endå ein sjukeheimsbebuar død i Eidsvoll – vikar var bekymra for smitte

innenriks

Det er sjukeheimen sjølv som opplyser om det siste dødsfallet på nettsidene sine. Avdøde er ei kvinne i 90-åra.

Nesten 100 smittetilfelle blir no knytte til sjukeheimen.

Samtidig kjem det no fram at det var ein vikar som varsla Helsetilsynet om at smittevernreglane ikkje vart følgde. Vikaren reagerte etter den første nattevakta si, skriv VG.

Statens helsetilsyn stadfestar overfor avisa at dei har fått eit varsel frå vikaren, og at dei vil ta ei vurdering av saka etter å ha fått fleire opplysningar.

(©NPK)