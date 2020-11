Arbeidstilsynet truar med strenge koronareaksjonar

innenriks

Blant dei som kan vente seg hyppigare besøk av tilsynet, er fiskeindustrien, verft, bilpleie og bygg og anlegg. Desse peikar seg ut som bransjar med høg risiko for importsmitte.

– Desse vil vi no prioritere, seier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet, som no sender inspektørane sine ut for å kontrollere at smittevernet blir teke vare på på norske arbeidsplassar.

– Smittevern i samband med koronapandemien som går føre seg vil frå no av bli kontrollert i alle våre planlagde tilsyn, seier Vollheim.

Tvangsmulkt

Sidan i sommar har Arbeidstilsynet kontrollert etterlevinga av covid-19-forskrifta i over 300 tilsyn, dei fleste innan overnatting og servering. Tilsynet har gitt 121 vedtak om pålegg, og sju av desse har vorte følgde opp med tvangsmulkt fordi pålegga ikkje har vorte etterkomne innan fastsette freistar.

Dei som bryt regelverket om smittevern, vil frå no av få korte fristar til å setje i verk tiltak for å hindre smittespreiing, peikar Vollheim på.

– Viss vi på tilsyn avdekkjer at arbeidsgivarar framleis ikkje gjer det dei skal for å hindre at dei tilsette blir utsette for smitte, vil vi gi pålegg med svært korte fristar, og raskare enn i ein normalsituasjon ta i bruk tvangsmulkt og stans dersom fristar ikkje blir overhaldne, åtvarar ho.

– Der det ikkje er sett i verk tiltak for å hindre smitte av arbeidstakarar, kan vi stanse umiddelbart på grunn av overhengande fare for livet og helsa til arbeidstakarane.

Dokumentere risikovurdering

Arbeidsgivarane som no blir kontrollerte, må dokumentere at dei har kartlagt og risikovurdert faren for spreiing av koronaviruset og utarbeidde planar for og sett i verk tiltak for å fjerne eller redusere risikoen.

I tillegg vil Arbeidstilsynet kontrollere om innkvarteringa er forsvarleg med tanke på smittevern i verksemder der dette er relevant.

– Alle arbeidsgivarar må sørgje for at smittevernet til dei tilsette er teke vare på. Dette er viktig både for den enkelte arbeidstakar og for å hindre ytterlegare smittespreiing, seier Vollheim.

