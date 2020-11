Toppar i næringslivet ber om løysing for reiselivet innan tre veker

innenriks

Brevet er sendt til finansminister Jan Tore Sanner (H), næringsminister Iselin Nybø (V) og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF), skriv Dagens Næringsliv.

– Vi vil understreke behovet for ei snarleg løysing og for at regjeringa prioriterer saka. Pakkereisearrangørane er forplikta til å stille garanti allereie i desember 2020, og det er derfor avgjerande at det kjem på plass ei løysing før Stortinget tek juleferie, heiter det i brevet.

Dei fem toppsjefane i organisasjonane foreslår å finansiere ei statleg garantiordning med ubrukte midlar frå låneramma på 1,5 milliardar kroner som Stortinget etablerte for reisearrangørane i sommar. Overfor Dagens Næringsliv stadfestar Innovasjon Noreg at under 280 millionar kroner så langt er innvilga.

