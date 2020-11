Retten meiner norsk borgar drap mann med giftspray

innenriks

TV 2 har fått tilgang til rettsavgjerda frå shariadomstolen som har dømt Saad Jider Hayd til døden.

Han vart 18. november i år dømt til «avretting ved skyting som hemnstraff, jamfør islamsk lovgiving», «etter at han bevisst tok livet av avdøde (...), ved å sprøyte gift på avdøde».

Ifølgje TV 2 hevdar den norske borgaren sjølv at han forsvarte seg med ein sjølvforsvarsspray etter å ha vorte angripen utan forvarsel på gata.

54-åringen, som er norsk statsborgar, skulle opphavleg avrettast i helga, men dette er utsett til desember.

Det norske Utanriksdepartementet jobbar med saka.

– Eg tok laurdag morgon kontakt med presidenten og gav tydeleg beskjed om at dødsstraffa er uakseptabel og ikkje må fullbyrdast, uttalte utanriksminister Ine Eriksen Søreide i ein e-post til NTB søndag.

Ho understreka òg at nordmannen må få tilgang til ordinære rettsprosessar.

– Presidenten forsikra meg om at fullbyrding av dødsstraffa ikkje ville skje no, og at den norske statsborgaren ville ha moglegheit til å anke, skriv Søreide.

Somaliland er ein sjølverklært republikk nordvest i Somalia, som i praksis har fungert som ein sjølvstendig stat sidan 1991. Sjølvstendet er ikkje anerkjend av nokon andre statar.

(©NPK)