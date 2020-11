Regjeringa skjerpar regelverket for eksport og import av plastavfall

innenriks

Dei nye reglane inneber mellom anna at dei som eksporterer plastavfall som er dårleg eigna til å gjenvinnast, skal dokumentere på førehand at transporten går til miljømessig forsvarleg behandling hos mottakar.

Den som er ansvarleg for eksporten må no ta avfallet i retur viss det viser seg at reglane ikkje er følgde. Endringane vil gjere det lettare for norske styresmakter og næringsliv å vere trygge på at plastavfall ikkje kjem på avvegar.

– Reduserer risiko

– Noreg foreslo denne globale regelendringa i 2019. Det er bra at vi no får betre kontroll med eksporten av plastavfall. Den uregulerte handelen har ført til store helse- og miljøproblem, særleg i fattige land. No reduserer vi risikoen for forureining og marin forsøpling, seier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Ei ekspertgruppe sett ned av FN etter norsk initiativ har samtidig komme med ei tilråding om at FN må vurdere ein ny global avtale for å stanse plastforureining.

Under eit digitalt møte i byrjinga av november gav eit stort fleirtal av ekspertane si støtte til at verda bør starte forhandlingar om ein slik global avtale under FNs neste miljøforsamling som finn stad neste år.

Dårleg ressursutnytting

– Plastforureininga øydelegg havet og naturen vår, med betydelege skadeeffektar på dyreliv og artsmangfald. Men dette er ikkje berre eit forureiningsproblem, det er òg dårleg ressursutnytting. Eg meiner ein global avtale vil bidra til at land kan ta sterkare grep om plasthandteringa enn dei elles ville vore i stand til å gjere, seier Rotevatn.

Internasjonalt er det aukande støtte for å få på plass ein global avtale for å redusere plastforureininga i verda, men fleire av dei største landa, som USA og Kina, har førebels ikkje støtta ønsket om ein ny avtale.

(©NPK)