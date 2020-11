Nederlandsk styrke får bruke Olavsvern

innenriks

Avtalen har komme på plass etter ønske frå nederlandsk side, opplyser Hæren.

Det var avisa Nordlys som omtalte saka først.

Nederlandske marineinfanteristar har gjennom mange år gjennomførte vintertrening i Noreg.

I fjor vart hovudtyngda av treninga flytta frå Åsegarden ved Harstad til Indre Troms. Men dei nederlandske styrkane har framleis behov for tilgang til infrastruktur nær sjøen for å trene maritime operasjonar. Derfor får dei no leige Olavsvern, forklarer Hæren i ei pressemelding.

Treninga skal gå føre seg frå januar til mars.

Olavsvern vart opna i 1968 og vart mellom anna nytta som base for norske og allierte ubåtar. Stortinget vedtok i 2009 at basen skulle leggjast ned, og Olavsvern vart selt til private fire år seinare.

Det siste året har det vore diskusjon om å tilbakeføre basen til Forsvaret.

(©NPK)