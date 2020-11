MDG vel side i politikken – vil samarbeide med Ap og SV

innenriks

Tradisjonelt har MDG heile tida påpeika at dei er eit blokkuavhengig parti, men før stortingsvalet neste år set dei blokksjølvstendet på pause ifølgje eit vedtak i sentralstyret, skriv NRK.

– For valet i 2021 er det uaktuelt å gå til Høgre, seier MDG-nestleiar Arild Hermstad.

Han meiner at regjeringa ikkje har ført ein ansvarleg klima- og naturpolitikk og at det derfor er umogleg å kunne støtte Erna Solberg som statsminister ved neste val.

– Skjer i sjøen

Men Hermstad ser store skjer i sjøen, spesielt når det gjeld eit samarbeid med Ap, og særleg innan spørsmåla om framtida i oljeindustrien, samferdselspolitikken og naturvernpolitikken.

– Men vi trur det kjem til å vere endå vanskelegare på den andre sida, seier Hermstad.

Aps nestleiar Bjørnar Skjæran peikar òg på store forskjellar mellom dei to partia, men stenger ikkje heilt døra for eit samarbeid. Partileiar Jonas Gahr Støre har tidlegare sagt at han ikkje ser det som naturleg å sitje i ei regjering med MDG, medan SV-nestleiar Torgeir Knag Fylkesnes seier at dei gjerne samarbeider med MDG.

Langt frå fleirtal

Dei tre partia er likevel langt frå å få eit fleirtal på Stortinget ifølgje dei siste tala frå Poll of polls, og er avhengig av eit samarbeid med Senterpartiet for å få eit reint fleirtal. Det kan bli langt vanskelegare sidan Sp har avvist å sitje i regjering med MDG.

Kommunikasjonssjef Nils Mørk i MDG presiserer overfor NTB at sentralstyrevedtaket ikkje er eit spørsmål om å gå bort frå blokksjølvstende, men eit taktisk spørsmål føre 2021-valet.

Han peikar på at det i innstillinga frå sentralstyret mellom anna heiter at «MDGs drømmeregjering er en grønn blokk som setter klima og natur først, gjennom en koalisjon av MDG, SV og Venstre. Uten en realistisk mulighet til en grønn blokk, vil MDG innlede samtaler med Ap og SV for å se hvilke resultater man kan få til for mennesker og miljø i en koalisjon.».

Vedtaket frå sentralstyret skal behandlast hos i landsstyret, som har møte til helga.

(©NPK)