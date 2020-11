Helsebyråden i Oslo: – Det er for tidleg å senke skuldrene

innenriks

Søndag vart det registrert 149 nye koronasmitta i Oslo, noko som er 32 færre enn gjennomsnittet den siste veka.

I alt er det no registrert 2.458 nye smittetilfelle i Oslo dei siste 14 dagane, kjem det fram av statistikken til Oslo kommune. Det er registrert 1.266 tilfelle dei siste sju dagane, mot 1.192 dei sju tidlegare.

Den førebelse toppen vart nådd torsdag med 241 smitta på éin dag.

Dei tre følgjande dagane har tala vore vesentleg lågare.

Forsiktig optimist

Vurderinga til helsebyråden av situasjonen er positiv, men avventande.

– Eg er forsiktig optimist. Det er bra at smittetala går noko ned, men det er for tidleg å senke skuldrene. Det er framleis over 7 prosent av dei som har teke test, som er smitta, seier Steen i ei skriftleg fråsegn til NTB.

Han påpeikar at det er færre testar i helga enn resten av veka

– Så vi må sjå fleire dagar for å seie at dette er ein nedgang, seier Steen.

Helsebyråden gir samtidig skryt til oslofolk for å vere flinke til å følgje reglane.

– Den jobben må vi halde fram med, så håpar vi at det betyr at vi igjen kan lette på tiltaka om ei stund.

Mest smitte blant unge vaksne

Det er framleis flest i aldersgruppa 20 til 29 år som blir smitta, der talet dei siste 14 dagane er 547.

Bydelane Bjerke og Grorud har det høgaste smittetrykket. I bydel Bjerke er det registrert 246 nye tilfelle dei siste to vekene, som svarer til 736 smittetilfelle per 100.000 innbyggjarar. I bydel Grorud er det registrert 181 nye tilfelle dei siste to vekene, som svarer til 653,3 smittetilfelle per 100.000 innbyggjarar.

Bydel Ullern har det lågaste smittetrykket i Oslo med 60 nye smittetilfelle dei siste to vekene. Det svarer til eit smittetrykk på 173,6 per 100.000 innbyggjarar.

(©NPK)