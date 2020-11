Bergen mjukar opp fempersonarsregelen

innenriks

– Vi har gått frå ei utflating før helga til starten på ein nedgåande trend, sa byrådsleiar Roger Valhammer då han møtte pressa i Bergen måndag.

– Vi er verkeleg på rett veg slik det ser ut no.

Det siste døgnet har 26 personar fått påvist korona i Bergen. Det er tre meir enn i går. Same dagen i førre veke vart det registrert 93 smittetilfelle.

Men strenge lokale reglar er framleis nødvendig for å få smittetrykket vidare ned, ifølgje Valhammer. Byrådet har derfor vedteke at den lokale smittevernforskrifta skal forlengjast i to veker til og med 6. desember.

– Vi fryktar at ei for tidleg oppmjuking av tiltakspakken vil føre til ny auke og nye større utbrot, sa Valhammer.

Det skal gjerast ei ny vurdering om éi veke.

Samtidig blir den såkalla fempersonarsregelen justert. I dag er det forbode å samlast meir enn fem personar i private samankomstar, men no blir det lagt inn eit unntak i avgjerda om at husstandar med fire eller fleire medlemmer frå tysdag av kan ha to gjester på besøk.

Måndag vart det òg kjent at ein bebuar på Domkirkehjemmet i byen døydde søndag kveld som følgje av covid-19.

