406 nye koronasmitta registrert siste døgn

Det er 68 fleire enn dagen før, men 126 færre enn natt til måndag førre veke, viser førebelse tal frå det nasjonale meldesystemet for smittsame sjukdommar (MSIS).

Dei siste to dagane er auken på 744 melde tilfelle. Dei siste sju dagane er det registrert til saman 3.763 nye smittetilfelle i Noreg. Vel 2,1 millionar personar er til no testa for koronavirus her i landet.

I gjennomsnitt tek det eitt til to døgn frå eit prøvesvar er klart til det blir registrert i MSIS. Tala kan dermed gi eit misvisande bilete av smittesituasjonen dei siste dagane, sidan det ikkje kjem fram når prøva er teken – berre når den er registrert.

I alt 129 personar får behandling på sjukehus for covid-19-sjukdom. Det var fredag registrert 306 døde som følgje av sjukdommen.

