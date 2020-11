149 nye koronasmitta i Oslo siste døgn

innenriks

Talet på smitta siste døgn er 38 fleire enn dagen før. Snittet den siste veka er 181 smitta per dag.

Same dag førre veke vart det registrert 105 smittetilfelle.

I alt er det no registrert 2.458 nye smittetilfelle i Oslo dei siste 14 dagane, kjem det fram av statistikken til Oslo kommune.

Det er framleis flest i aldersgruppa 20 til 29 år som blir smitta, der talet dei siste 14 dagane er 547.

Bydelane Bjerke og Grorud har det høgaste smittetrykket. I bydel Bjerke er det registrert 246 nye tilfelle dei siste to vekene, som svarer til 736 smittetilfelle per 100.000 innbyggjarar. I bydel Grorud er det registrert 181 nye tilfelle dei siste to vekene, som svarer til 653,3 smittetilfelle per 100.000 innbyggjarar.

Bydel Ullern har det lågaste smittetrykket i Oslo med 60 nye smittetilfelle dei siste to vekene. Det svarer til eit smittetrykk på 173,6 per 100.000 innbyggjarar.

(©NPK)