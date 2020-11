Utøya markerer 70 år som AUFs heimstad

innenriks

Blant dei som skal delta på markeringa, er Nato-sjef Jens Stoltenberg, som bidreg med eit digitalt innslag. Stoltenberg var sjølv leiar av AUF frå 1985 til 1989.

Blant deltakarane på markeringa, er Ap-leiar Jonas Gahr Støre, LO-leiar Hans Christian Gabrielsen, noverande AUF-leiar Astrid Hoem og tidlegare AUF-leiar Anniken Huitfeldt.

Den hjerteforma øya i Tyrifjorden vart gitt i gåve til AUF av Oslo og Akershus faglege samorganisasjon i 1950. I åra som følgde, vart bygningane på øya utbetra, og det vart bygd sanitæranlegg, fotballbane og scene og ordna ferjesamband.

På 1990- og 2000-talet vart Utøya ein viktig arena for politisk diskusjon. Mellom anna vart det raudgrøne regjeringssamarbeidet for første gong foreslått her.

I 2011 skjedde det verste terrorangrepet i historia på norsk jord på Utøya, då 69 menneske vart skotne og drepne. Dei siste åra har ein betent strid om kvar minnesmerket skal liggje, prega både Utøya og naboane til øya. I september fekk naboane medhald i at bygginga av det planlagde minnesmerket på Utøykaia skulle stoppast i påvente av ei rettssak.

