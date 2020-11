UD: Dødsstraffa i Somaliland er uakseptabel og må ikkje fullbyrdast

innenriks

– Vi gav i møtet tydeleg beskjed om at dødsstraffa er uakseptabel og ikkje må fullbyrdast, og at nordmannen må få tilgang til dei ordinære rettsprosessane, seier utanriksminister Ine Eriksen Søreide.

UD har jobba konsulært med saka sidan nordmannen vart arrestert for drap i Somaliland i april og har intensivert arbeidet etter at han vart dømd til døden onsdag.

– Utanriksdepartementet ser svært alvorleg på denne saka. Vi tek avstand frå all bruk av dødsstraff. Eg har stor forståing for at denne situasjonen er vanskeleg for både nordmannen og familien til mannen, seier Søreide.

