Stortingsrepresentant dømt til å betale 400.000 kroner etter bustadsal

Det er snakk om salet av ein einebustad på Sørumsand i 2017, skriv Romerikes Blad.

Gjelsvik er valt inn på Stortinget frå Akershus og er medlem av finanskomiteen. Han ønskjer ikkje å kommentere dommen overfor avisa.

Gjelsvik er i tvistesaka i Nedre Romerike tingrett dømt til å betale summen saman med bustadseljarforsikringsselskapet AmTrust International Underwriters DAC.

Skadeoppgjersselskapet Claims Link representerte Gjelsvik og forsikringsselskapet i retten.

– Saka har vore veldig belastande for både kjøpar og seljar, og vi er glade for at saka no har komme eit skritt nærare ei endeleg løysing, seier Mille Haslund Mellbye, leiar for skade Norden i selskapet.

Bustadkjøparen er ikkje fornøgd med erstatningssummen og ankar dommen frå tingretten. Vedkommande har i utgangspunktet kravd prisavslag og erstatning på inntil 1,5 millionar kroner.

