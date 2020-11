Storbyordførarar krev obligatorisk testing på grensa

innenriks

Det går fram av eit opprop frå KS storbynettverk, som i alt åtte ordførarar har underteikna.

Blant dei er Raymond Johansen (A) i Oslo, Trondheims Rita Ottervik (A) og Roger Valhammer (A) i Bergen, og dessutan ordførarane i Stavanger, Tromsø, Drammen, Kristiansand og Bærum.

Både ordførarane og KS meiner dagens smitteverntiltak er for dårlege og meiner at obligatorisk koronatest ved grensa og full karantene til negativt resultat frå norsk test er klart er einaste løysing.

– Analysar av situasjonen i byane, mellom anna gjennom intervju med utanlandske arbeidstakarar, viser at det er mangelfull kunnskap om karantene og testregime, og det er òg risiko for at det blir etablert forsøk på svindel med falske vaksinasjonsattestar, heiter det i brevet som torsdag vart sendt til helsestyresmaktene.

– Smitte over landegrensene er ikkje berre eit storbyproblem, men omfanget blir størst her. No opplever vi eit stort trykk på helseapparatet, og no må regjeringa stille opp, seier Rita Ottervik (Ap) til Adresseavisen.

