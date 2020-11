Salet av erotiske artiklar på nett har eksplodert under koronapandemien

innenriks

I Vestfold og Telemark har innbyggjarane brukt 30 prosent meir enn landsgjennomsnittet på sexleiketøy, oljar og erotiske klede, viser nye tal frå Klarna.

Tek ein titt på dei største kommunane er det Drammen som toppar lista. Her har dei per innbyggjar brukt heile 20 prosent meir enn landsgjennomsnittet. Deretter følgjer Fredrikstad, 8 prosent over gjennomsnittet.

– Det er heilt openbert at nedstenginga i samband med koronapandemien har ført til at sal av alle former for underhaldning og leik i heimen har auka. Det er derfor ikkje unaturleg at salet av erotiske artiklar fleire gonger i denne perioden har toppa oversiktene våre over kategoriane med høgast vekst, seier marknadsdirektør Thomas Elvestad i Klarna.

Tala viser at det stadig fleire kvinner handlar inn til hyggje og moro. Det siste året har delen deira av totalsalet auka med sju prosentpoeng, til 46 prosent. Spesielt blant dei under 35 år har

– Så sjølv om menn framleis står for over 54 prosent av det totale volumet i kategorien, har veksten blant kvinner, spesielt i dei yngre aldersgruppene, vore signifikant, seier Elvestad.

