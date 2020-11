Rekordhøge nivå av CO2 og metan i atmosfæren over Noreg i 2019

innenriks

Observasjonane frå 2019 viser at årsmiddelverdien for CO2-konsentrasjonen i atmosfæren i 2019 var på 411,9 milliondelar (ppm) på Zeppelin på Svalbard, og det er 2,6 ppm høgare enn året før.

På Birkenes i Agder er konsentrasjonen 416,1 ppm, som er 0,9 høgare enn året før, viser rapporten som Norsk institutt for luftforsking (Nilu) har gjennomført på oppdrag for Miljødirektoratet.

CO2-konsentrasjonen aukar

– Vi har observert nye CO2-rekordar på Zeppelin kvart einaste år sidan 2001, seier seniorforskar Cathrine Lund Myhre frå Nilu i ei pressemelding.

– Så lenge vi slepp ut meir CO2 enn det som blir teke opp, vil konsentrasjonen i atmosfæren halde fram med å auke, seier ho vidare.

Skal verda klare å halde seg under 2-gradersgrensa, må CO2-konsentrasjonen stabilisere seg på eit nivå under 400 ppm over tid.

Auka metankonsentrasjon

Når det gjeld metan, vart dei årlege middelverdiane målte til 1961,2 milliarddelar (ppb) på Birkenes og 1952,9 ppb på Zeppelin.

Samanlikna med 2018-nivået representerer dette ein auke på Zeppelin på 14,3 ppb, den høgaste årlege auken nokon gong registrert. På Birkenes var òg auken betydeleg, med 8,2 ppb.

Ifølgje Lund Myhre er auken av metankonsentrasjonen framleis eit lite mysterium for forskarane.

– Vi veit ikkje sikkert om auken kjem av utslepp av metan frå menneskeleg aktivitet, eller om det kjem av at klimaendringane har sett i gang prosessar i naturen som slepp ut meir metan til atmosfæren, seier Lund Myhre.

