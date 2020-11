Regjeringa vil auke krisestøtta til kulturlivet med 200 millionar kroner

innenriks

Kulturminister Abid Raja (V) lanserte fredag endringar i støtteordningane som regjeringa har etablert for kulturlivet.

I det nysalderte budsjettet aukar regjeringa løyvingane til Kulturrådet, som tek seg av alle søknadene frå kulturlivet, med 6 millionar kroner. Samtidig aukar dei støttesummen som kulturbransjen kan søkje på, frå 900 millionar til 1,1 milliard kroner. Endringane inneber òg at støtta til stimuleringsordninga blir auka, men også kompensasjonsordninga for arrangement som må avlysast på grunn av alle offentlege restriksjonar og smittevernomsyn, og ikkje berre statlege som tidlegare.

Pengane blir tekne frå ubrukte middel frå tidlegare periodar.

– Eg som kulturminister har ikkje tenkt å la koronaen ta knekken på kulturlivet, men eg vil stille opp så godt eg kan, seier Raja.

Han opplyser at fristen for å kunne søkje støtte etter kompensasjonsordninga òg blir endra. Arrangørar kan no søkje om kompensasjon for arrangement som var planlagde før 5. november i staden for frå 1. august som tidlegare.

Regjeringa vil dessutan auke støtta med 60 millionar kroner til kulturinstitusjonane som har meir enn 60 prosent statsstøtte og som derfor ikkje er del av resten av støtteordningane. Fleire museum og scener for musikk og scenekunst, særleg i Oslo og Bergen, er ramma av høge smittetal og har måtta stengje dørene heilt.

Men føresetnaden for støtta er at ingen tilsette blir permitterte, og at institusjonane kan bruke middel til alternativ publikumsretta aktivitet.

