Regjeringa innfører restriktive tiltak mot Kviterusslands president Aleksandr Lukasjenko

– Vi håpar dei restriktive tiltaka vil leggje press på styresmaktene i Kviterussland til å respektere menneskerettane, gå i dialog med opposisjonen og leggje til rette for ei demokratisk utvikling. Maktovergrepa vi er vitne til, er heilt uakseptable, seier utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i ei pressemelding.

2. oktober i år vedtok EU-landa ei felles haldning om restriktive tiltak mot 40 kviterussiske statsborgarar. 6. november vart tiltaka utvida til å omfatte president Lukasjenko og 14 andre personar. Noreg sluttar opp om desse tiltaka, som omfattar reiserestriksjonar og frys av middel.

Saka vart behandla i statsråd fredag.

Regjeringa viser til at Lukasjenko er den øvste ansvarlege for undertrykkinga og valdsbruken til statsapparatet før, under og etter presidentvalet i august i år.

Det offisielle valresultatet viser at Lukasjenko fekk 80 prosent av stemmene, men opposisjonen meiner at det kjem av valfusk. Sidan presidentvalet har det vore ei rekkje store demonstrasjonar.