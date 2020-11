Raudt nivå på skular i Fredrikstad

innenriks

Ordførar Jon-Ivar Nygård (Ap) seier på ein pressekonferanse at det er fleire smittetilfelle med ukjend smitteveg i kommunen, ifølgje NRK.

– Det Fredrikstad kommune no kjem til å gjere, er å setje raudt nivå på vidaregåande skular og ungdomsskular frå og med tysdag, seier Nygård.

Kommunen tilrår òg at breiddeidrett og fritidsaktivitetar for dei over tolv år blir sette på vent frå laurdag 21. november til 4. desember.

Fredrikstad kommune hasteinnkalla fredag til pressekonferanse på grunn av smitteutviklinga.

(©NPK)