Presidentskapet vil ha meir openheit om pengebruken til partia

innenriks

Etter fleire saker der pengebruken til stortingsrepresentantar og dei fyldige kassene til partigruppene har vorte omtalte, har presidentskapet på Stortinget vorte samde om forslag til endringar. Auka openheit om korleis pengane blir brukte heilt ned til detaljnivå og strengare reglar for å spare eigenkapital er blant tiltaka.

I fjor kom det for dagen at partigruppene på Stortinget til saman sat på nærare 200 millionar kroner i ubrukte tilskot. Dette vil presidentskapet no endre på ved at det blir gjort eit oppgjer 1. juli kvart fjerde år, året etter eit stortingsval. Etter dette tidspunktet kan ikkje eigenkapitalen overstige tilsvarande halvtanna års tilskot.

Denne ordninga vil tre i kraft ved oppgjeret etter neste stortingsval, altså i 2026.

Presidentskapet stiller seg samrøystes bak forslaget, som skal behandlast i Stortinget neste veke.

