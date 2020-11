Ny klagenemnd for avgjerder frå Koronakommisjonen

innenriks

– At journalistar og andre kan undersøkje korleis styresmaktene har handtert pandemien, er viktig for tilliten til avgjerdene vi tek. No har vi fått på plass ei uavhengig nemnd som kan behandle klagar på avgjerdene til kommisjonen i innsynssaker, seier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Den nye nemnda vil behandle klagar i alle saker der Koronakommisjonen har avslått krav om innsyn, heilt eller delvis. Nemnda vil òg behandle klagar over måten innsyn blir gitt på og klagar over andre vilkår som blir gitt i samband med innsyn.

Klagenemnda skal leiast av Anna Camilla Selman, kommuneadvokat i Oslo. Ho får med seg kommuneadvokat Lars Marius Heggberget i Trondheim og Gunnar Ove Hæreid, assisterande fylkesmann i Vestland.

