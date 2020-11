Noreg samde med Storbritannia om mellombels vareavtale

innenriks

Med den nye avtalen fortset varehandelen mellom Noreg og Storbritannia med same tollsatsar når Storbritannia forlèt den indre marknaden midnatt 31. desember.

– Det har vore viktig for oss å jobbe for at denne avtalen tek vare på det umiddelbare behovet til næringslivet for å unngå høgare tollsatsar, medan forhandlingane om ein frihandelsavtale held fram, seier næringsminister Iselin Nybø (V) i ei pressemelding.

Regjeringa skriv i pressemeldinga at partane tek sikte på å avslutte forhandlingane om ny frihandelsavtale så fort som mogleg.

